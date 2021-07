La Colle-sur-Loup La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes, LA COLLE SUR LOUP Fête Nationale La Colle-sur-Loup La Colle-sur-Loup Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

LA COLLE SUR LOUP

Fête Nationale La Colle-sur-Loup, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Colle-sur-Loup. Fête Nationale 2021-07-14 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-14 00:30:00 00:30:00

La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes La Colle-sur-Loup Show Laser Musical du 14 Juillet, live cocktail jazzy groovy et soirée DJ Mike Panama de 19h à 00h30, place du jeu de paume. contact@mairie-lacollesurloup.fr +33 4 93 32 83 25 dernière mise à jour : 2021-07-01 par Office de tourisme de La Colle-sur-Loup

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, LA COLLE SUR LOUP Étiquettes évènement : Autres Lieu La Colle-sur-Loup Adresse Ville La Colle-sur-Loup lieuville 43.68674#7.1002