Fête nationale : Journée festive et conviviale / Feu d’artifice La Crèche, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, La Crèche.

Fête nationale : Journée festive et conviviale / Feu d’artifice 2021-07-14 – 2021-07-14 rue paire Stade groussard

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche

A l’occasion de la Fête nationale, une journée festive et conviviale est organisée par la Municipalité au stade Groussard

– À partir de midi : pique-nique

Au lavoir de Ruffigny et au stade Groussard

Apéritif* et pain offerts par la Municipalité

Apporter son pique-nique et ses couverts

Tables et bancs à disposition

– À partir de 15 h : activités ludiques

Gyropode, balades à poney, baby-foot humain

– À 23 h : feu d’artifice

Restauration assurée par l’association Festi’crèche.

Snacking et boissons, de 12 h à 22 h 30. Service à table.

Repas du soir : repas froid à 12 €

Réservation avant le 9 juillet.

Inscription + règlement (à l’ordre de Festi-Crèche) à retourner en mairie.

+ d’infos : http://bit.ly/2xDjAJz

Masque et gestes barrières obligatoires

Protocole sanitaire

+33 6 32 96 69 09

Ville de La Crèche

dernière mise à jour : 2021-07-07 par