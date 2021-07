Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut, Moselle FÊTE NATIONALE Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Moselle

FÊTE NATIONALE Hombourg-Haut, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Hombourg-Haut. FÊTE NATIONALE 2021-07-14 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-14 23:59:00 23:59:00 Rue du Stade Espace De Wendel

Hombourg-Haut Moselle Dès 21h30, distribution des lampions devant La Poste. Retraite au flambeau jusqu’à l’Espace de Wendel. Animation et restauration dès 18h00 sur le parking de l’Espace de Wendel. Feu d’artifice à 23h00. +33 3 87 81 48 69 J-Marie GUZIK dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hombourg-Haut, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Hombourg-Haut Adresse Rue du Stade Espace De Wendel Ville Hombourg-Haut lieuville 49.12448#6.77798