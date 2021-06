Villeparisis Gymnase des Petits Marais Villeparisis Fête Nationale Gymnase des Petits Marais Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

Gymnase des Petits Marais, le mardi 13 juillet à 21:00 Réservez votre 13 juillet au soir : la fête nationale sera célébrée à Villeparisis en famille et en couleurs par un grand bal populaire dès 21 heures sur le parking du gymnase des Petits Marais. Laissez-vous entraîner sur la piste de danse au son d’un orchestre jusqu’au bout de la nuit. Le feu d’artifice sera tiré du stade des Petits Marais à 23 heures, sur la butte entre les deux terrains en herbe. Le public sera installé tout le long de la main courante devant les tribunes. À noter qu’il sera possible de se garer sur le parking de la zone d’activités de l’Ambrésis. Comme tous les ans, la Ville vous propose son traditionnel feu d’artifice ! Gymnase des Petits Marais Chemin des Petits Marais Villeparisis

2021-07-13T21:00:00 2021-07-13T01:00:00

