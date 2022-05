Fête nationale Gurgy Gurgy Catégories d’évènement: Gurgy

Gurgy Yonne Mercredi : concert avec le groupe Celtifort’air, retraite au flambeaux, feu d’artifice, Dj Eclair musique. Buvette et restauration sur place.

