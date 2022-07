Fête nationale Givraines Givraines Catégories d’évènement: Givraines

2022-07-14 18:00:00 – 2022-07-14 23:00:00

Loiret Givraines A l’occasion de la fête nationale la commune de Givraines organise des jeux ouverts à tous ( Molkky , tir au but , jeux de réflexion , … ).

+33 2 38 34 21 45

