Hérault Florensac Le 13 juillet au soir, la retraite aux flambeaux suivie du traditionnel feu d’artifice tiré du parcours de santé marque le début des festivités.

Les animations se poursuivant le 14 juillet avec bals et buvettes installés sur la Promenade qui invitent locaux et touristes à la danse au rythme des orchestres. Mercredi 13 juillet

17h00 loto de La Ligue contre le Cancer

21h00 Sur la Promenade distribution des lampions offerts par la Municipalité

22h00 départ de la retraite aux flambeaux accompagnée par la peña Sulfate de cuivres jusqu’au parcours de santé

22h15 tir du feu d’artifice au Parcours de santé

22h30 bal à la Promenade avec l’orchestre Franck Oriat Jeudi 14 juillet

17h00 loto des Brasucades sur la Promenade

