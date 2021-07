Fête nationale feu d’artifice Parking de la salle des fêtes, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Roques.

Fête nationale feu d’artifice

du mardi 13 juillet au mercredi 14 juillet à Parking de la salle des fêtes

Comme tous les ans, « ROQUES EN FETE » vous réserve un magnifique feu d’artifice. Des lumières dans la tête, des étoiles dans les yeux, laissez vous tenter et venez nombreux profiter de cette joyeuse fête! Pour 2021, et pour votre plaisir, « Roques en Fête » a trouvé avec le groupe MACHPROD une animation extraordinaire. Ca va claquer et vous enchanter toute la soirée jusqu’au petit matin. DJ – son et lumière, – Diffusion vidéo sur écrans. Artifices scéniques, flammes, confettis et geyser de fumée!!! Cadeaux et goodies. Et des food-truck pour tous les goûts et pour toutes petites faims, un bar des plus complets avec des bénévoles adorables pour vous servir. Vous allez danser, vous amuser et vous éclater TOUTE LA NUIT

gratuit

Mardi 13 juillet à 19h00 parfking salle des fêtes à Roques venez faire la fête!

Parking de la salle des fêtes avenue de la gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne



2021-07-13T19:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T00:30:00