Loudéac 22600 Fête nationale à Aquarev

À partir de 15h30 : buvettes et restauration (4 foodtrucks)

À partir de 17h : musique à danser, DJ et concert de Vendange tardive

À 23h : feu d’artifice

Après le feu d'artifice : soirée dansante (fin 1h)

+33 2 96 66 85 00

Loudéac Aquarev

