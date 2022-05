FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE Hettange-Grande, 13 juillet 2022, Hettange-Grande. FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE rue du Stade Stade des carrières Hettange-Grande

2022-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-13 rue du Stade Stade des carrières

Hettange-Grande Moselle Hettange-Grande Pour célébrer la Fête Nationale et après 2 années d’annulation, la société Embrasia vous en mettra plein les yeux avec un magnifique spectacle de feux d’artifice au stade des Carrières. Les festivités commenceront à 18h pour une explosion de feu à 22h15. https://www.ville-hettange-grande.com/ rue du Stade Stade des carrières Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE, Moselle Autres Lieu Hettange-Grande Adresse rue du Stade Stade des carrières Ville Hettange-Grande lieuville rue du Stade Stade des carrières Hettange-Grande Departement Moselle

Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hettange-grande/

FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE Hettange-Grande 2022-07-13 was last modified: by FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE Hettange-Grande Hettange-Grande 13 juillet 2022 Hettange-Grande Moselle

Hettange-Grande Moselle