FÊTE NATIONALE : FEU D'ARTIFICE ET CONCERT
14 juillet 2021
Cessenon-sur-Orb

Cessenon-sur-Orb Hérault 21h : Concert avec le groupe Cover Song sur le plan Jean Moulin

21h : Concert avec le groupe Cover Song sur le plan Jean Moulin

22h30 : Feu d'artifice tiré de la plage du camping

22h30 : Feu d’artifice tiré de la plage du camping dernière mise à jour : 2021-07-01 par

