Saint-Satur 18300 Fête Nationale à Saint-Satur :

Soirée dansante proposée par le Comité des Fêtes de Saint-Satur sur le Quai Georges Simenon, accompagné par le tirage du traditionnel feu d’artifice par la Municipalité. comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com +33 7 81 24 31 86 Fête Nationale à Saint-Satur :

Soirée dansante proposée par le Comité des Fêtes de Saint-Satur sur le Quai Georges Simenon, accompagné par le tirage du traditionnel feu d’artifice par la Municipalité. ©PIXABAY

