Wattrelos Parc du Lion Nord, Wattrelos Fête nationale – festivités des 13 et 14 juillet Parc du Lion Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Fête nationale – festivités des 13 et 14 juillet Parc du Lion, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Wattrelos. Fête nationale – festivités des 13 et 14 juillet

du mardi 13 juillet au mercredi 14 juillet à Parc du Lion

ATTENTION : Les feux d’artifice ont été annulés sur l’ensemble du territoire de la Métropole Européenne de Lille Poursuivre les annonces de la Ville de Wattrelos concernant les festivités : [https://www.facebook.com/VilleDeWattrelos/](https://www.facebook.com/VilleDeWattrelos/) ———– Le mardi 13 juillet, l’esplanade Alain Faugaret accueillera sur Summer Break 2021, de 19h à 22h, soit 3h de mix de DJ JLOW. Le mercredi 14 juillet aura lieu une fête champêtre au parc du Lion : – Dès 11h, kermesse des associations – De 14h à 18h, animations pour les enfants, manèges, croustillons hollandais -15h30, podium de vedettes avec Tribute Indochine, les années Hit Machine 90’s avec Charly et Lulu, Lââm, Assia et Yannick On vous attend nombreux !

Gratuit

Feu d’artifice, kermesse, concerts… Parc du Lion 32 rue Jean Castel, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T19:00:00 2021-07-13T21:59:00;2021-07-14T11:00:00 2021-07-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Lion Adresse 32 rue Jean Castel, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Parc du Lion Wattrelos