Loiret Pour la fête nationale, la mairie de Ferrières organise : Le 13 Juillet à 22h00 une retraite aux lampions au départ de la place Saint-Macé.

Pour la fête nationale, la mairie de Ferrières organise : Le 13 Juillet à 22h00 une retraite aux lampions au départ de la place Saint-Macé.

A 23h00, le feu d'artifice suivi d'un bal populaire. Le 14 Juillet à 10h00 une cérémonie « L'arbre de la liberté » 18 Rue des Fossés, suivie de la revue des Sapeurs Pompiers et de la remise des médailles d'honneur Place du 18 Juin.

