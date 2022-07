Fête Nationale Fenioux, 14 juillet 2022, Fenioux.

Fête Nationale

Fenioux Deux-Sèvres

2022-07-14 09:30:00 – 2022-07-14

Fenioux

Deux-Sèvres

Fenioux

Au stade municipal

De 9h30 à 18h : portes ouvertes de la caserne de Fenioux-Le Beugnon pour démonstrations et initiation des pompiers.

À partir de 14h30, concours de pétanque et jeux divers (jeux en bois, maquillage), promenade en poney.

17h : pêche à la ligne pour les enfants.

18h : remise des prix du concours de pétanque.

19h : rafraichissement offert par la municipalité

20h : dîner dansant avec DJ.

Repas proposé par le Football Club Plaine Gâtine.

22h30 : retraite aux flambeaux et feu d’artifice.

23h : grand bal populaire.

+33 5 49 75 21 72

