2022-07-14 18:00:00 – 2022-07-14 21:00:00 Fameck

Moselle Fameck Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes Rendez-vous pour célébrer la fête nationale !

Au programme : Commémoration, Animation musicale et Feu d’artifice mairie@ville-fameck.fr +33 3 82 88 22 22 https://www.villedefameck.fr/Actualites.n/b40685a/14-juillet-a-Fameck- Ville de Fameck

