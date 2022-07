FETE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE Woustviller Woustviller Catégories d’évènement: Moselle

2022-07-09

Moselle Woustviller Buvette, restauration et attractions foraines pour les enfants.

A partir de 20h30, ambiance musicale et champêtre avec l’orchestre Top Connection. A 22h30, retraite aux lampions (qui seront remis gratuitement aux enfants). A 23h feu d’artifice tiré depuis le stade municipal. woustviller.mairie@wanadoo.fr +33 3 87 98 07 20 https://www.woustviller.fr/ Mairie de Woustviller

