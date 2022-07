FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Parking de l’Hôtel de Ville Rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle Rue du Maire Massing Parking de l’Hôtel de Ville

2022-07-13 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-13

Moselle la Ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et à des animations diverses sur le parking de l’Hôtel de Ville. EN UN CLIN D’OEIL

À partir de 20h : Sur le podium spécialement installé sur le parking de l’Hôtel de Ville, se succéderont les artistes grâce au partenariat entre la Ville de Sarreguemines, Music Dance Connection et les stars montantes de la scène locale.

Dès 23h00 : le plus beau feu d’artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre. culture@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/ Les Carnets de Moselle-Est

