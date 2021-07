Katzenthal Katzenthal Haut-Rhin, Katzenthal Fête nationale et feu d’artifice Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Fête nationale et feu d’artifice Katzenthal, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Katzenthal. Fête nationale et feu d’artifice 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-13 23:59:00

Katzenthal Haut-Rhin Pour célébrer la fête nationale depuis le châteaux du Wineck; vestiges surplombant le village de Katzenthal, un feu d’artifice est tiré du château à 23h.

Le feu d'artifice est tiré à 23h depuis les vestiges du château du Wineck. Buvette et petite restauration. +33 3 89 27 05 31

dernière mise à jour : 2021-07-01

