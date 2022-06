Fête Nationale et Feu d’artifice Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Haute-Saône

Fête Nationale et Feu d’artifice Champagney, 14 juillet 2022, Champagney. Fête Nationale et Feu d’artifice

D4 Place de la Mairie Champagney Haute-Saône Place de la Mairie D4

2022-07-14 11:00:00 – 2022-07-14 23:55:00

Place de la Mairie D4

Champagney

Haute-Saône Champagney La commune de Plancher-Bas organise la Fête Nationale sur la Place de la Mairie. Le programme de la journée :

– Cérémonie patriotique à 11h00 et verre de l’amitié

– Dj K’Dance 90 toute la journée

– Pallas Cats (Swing, Blues, Folk) à 14h00 et animation tirs au but avec le FC Pays Minier

– Blind test musicaux à 15h30

– True Bad Hour (Hip Hop / Jazz) à 17h00

– Drôle de rencontre (variété musette) à 20h00

– Défilé de lampions et fanfare

+33 3 84 23 13 39

