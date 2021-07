Nyons Nyons Drôme, Nyons Fête Nationale et concert Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Fête Nationale et concert Nyons, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Nyons. Fête Nationale et concert 2021-07-14 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-14 23:00:00 23:00:00

Nyons Drôme Chaque année à Nyons, ce jour commémoratif est célébré par un rassemblement musical devant l’Hôtel de Ville à partir de 17h30, suivi d’un dépôt de gerbes et d’une allocution du maire de Nyons devant la statue de la Marianne, place de la Libération Nord. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

