Fête nationale et concert Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: 36300

Le Blanc

Fête nationale et concert Le Blanc, 14 juillet 2022, Le Blanc. Fête nationale et concert Le Blanc

2022-07-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-14

Le Blanc 36300 Mystère Guinche est un groupe bordelais spécialisé dans le genre bal nouvelle guinguette. Reprenant des chansons populaires de toute époque, essentiellement du répertoire français, il a pour projet de faire guincher les générations ensemble sur des arrangements musicaux originaux et actuels. Ainsi des chansons d’Aznavour, Gainsbourg, Brel, Dalida, Joe Dassin, Eddy Mitchell, Dany Brillant côtoient celles de Renaud, Manu Chao, les Rita Mitsouko, les Négresses Vertes, Thiéfaine, I am, Noir Désir, Zebda, la Mano Negra, Au p’tit Bonheur, Kassav, Stromaé, la Rue Kétanou, les Fabulous Troubadour, Louise Attaque mais aussi Bob Marley, Chuck Berry. Le groupe comprend 6 musiciens (Batterie, basse et contrebasse, guitares, accordéon, saxos, chants). Feu d’artifice à 23h. En préambule du feu d’artifice, « Mystère Guinche » propose un bal moderne revisité pour chanter et danser sur des airs populaires de toute époque. Festif et coloré, ce groupe s’exprime dans un style chanson française esprit guinguette des années 50 à nos jours. +33 2 54 37 05 13 Mystère Guinche est un groupe bordelais spécialisé dans le genre bal nouvelle guinguette. Reprenant des chansons populaires de toute époque, essentiellement du répertoire français, il a pour projet de faire guincher les générations ensemble sur des arrangements musicaux originaux et actuels. Ainsi des chansons d’Aznavour, Gainsbourg, Brel, Dalida, Joe Dassin, Eddy Mitchell, Dany Brillant côtoient celles de Renaud, Manu Chao, les Rita Mitsouko, les Négresses Vertes, Thiéfaine, I am, Noir Désir, Zebda, la Mano Negra, Au p’tit Bonheur, Kassav, Stromaé, la Rue Kétanou, les Fabulous Troubadour, Louise Attaque mais aussi Bob Marley, Chuck Berry. Le groupe comprend 6 musiciens (Batterie, basse et contrebasse, guitares, accordéon, saxos, chants). Feu d’artifice à 23h. Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-05-25 par ADT INDRE

Détails Catégories d’évènement: 36300, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Ville Le Blanc lieuville Le Blanc Departement 36300

Le Blanc Le Blanc 36300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc/

Fête nationale et concert Le Blanc 2022-07-14 was last modified: by Fête nationale et concert Le Blanc Le Blanc 14 juillet 2022 36300 Le Blanc

Le Blanc 36300