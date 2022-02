Fête nationale et bal populaire Parc du Champilambart Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Fête nationale et bal populaire Parc du Champilambart, 13 juillet 2022, Vallet. Fête nationale et bal populaire

Parc du Champilambart, le mercredi 13 juillet à 19:00

La municipalité de Vallet vous invite à célébrer la fête nationale mercredi 13 juillet. Dès le début de soirée, le parc du Champilambart sera le théâtre des festivités de cet événement avec bal et feu d’artifice. Dès 19h30 ouverture du site avec restauration sur place.

Entrée libre

Fête nationale et bal populaire suivi d’un feu d’artifice Parc du Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T19:00:00 2022-07-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Parc du Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet lieuville Parc du Champilambart Vallet Departement Loire-Atlantique

Parc du Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

Fête nationale et bal populaire Parc du Champilambart 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale et bal populaire Parc du Champilambart Parc du Champilambart 13 juillet 2022 Parc du Champilambart Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique