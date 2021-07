Amancey Amancey Amancey, Doubs Fête nationale et animations Amancey Amancey Catégories d’évènement: Amancey

Doubs

Fête nationale et animations Amancey, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Amancey. Fête nationale et animations 2021-07-14 – 2021-07-14

Amancey Doubs Le comité des fêtes organise l’annuel tournoi de pétanque de 13h30 à 19h. Sur inscription.

Se tiendra, sur la même journée, la brocante de l’association Famille Familles Rurales Plateau d’Amancey de 7h à 18h !

Suivra, de 20 h à 22h45 le concert du super groupe des Sixtes avant les feux d’artifice !

Gestes barrières et protocole sanitaire seront à respecter selon le contexte et réglementation en vigueur !

