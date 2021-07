Beaugency Espace Agora de Beaugency Beaugency Fête nationale Espace Agora de Beaugency Beaugency Catégorie d’évènement: Beaugency

Fête nationale Espace Agora de Beaugency, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Beaugency. Fête nationale

Espace Agora de Beaugency, le mercredi 14 juillet à 08:00

Rendez-vous le mardi 13 juillet au soir pour un bal populaire à l’espace AGORA. Le 14 juillet, vous pourrez participer au vide-grenier brocante (pour réserver un emplacement : https://www.chakiri-beaugency.com/la-brocante/). La Société musicale de Beaugency viendra également donner un concert le 14 juillet. Le mercredi 14 juillet, le Couvent des Ursulines (13 rue Porte Tavers) organise son vide-grenier de 10h à 12h et de 14h à 17h. Informations pratiques complémentaires (horaires, programme) à venir prochainement. Célébrez la fête nationale à Beaugency ! Espace Agora de Beaugency 59 Avenue de Vendôme, Beaugency Beaugency

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T08:00:00 2021-07-14T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaugency Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Agora de Beaugency Adresse 59 Avenue de Vendôme, Beaugency Ville Beaugency lieuville Espace Agora de Beaugency Beaugency