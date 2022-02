Fête nationale du théâtre Marignane, 20 mars 2022, Marignane.

Fête nationale du théâtre Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

2022-03-20 – 2022-03-21 Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône

Le jeune virtuose Adrien Frasse-Sombet fera voyager le public en violoncelle, Jean-Marie Galey de la Comédie Française et de la série “Plus belle la vie” jouera Camus aux côtés de Térésa Ovidio, actrice de cinéma et théâtre dans le rôle de Maria Casarès et David Brécourt, interprétera un texte à la fois poétique et humoristique : “En ce temps-là, l’amour”.



Autres rendez-vous proposés pendant cette fête : des moments partagés avec les artistes et les comédiens des pièces programmées, au travers des “M’Acteurs Classes”. Des rencontres privilégiées !

C’est à Marignane, que le monde du spectacle français crée “La fête nationale du théâtre”.

Brigitte Fossey et Francis Huster parrainent cette première édition avec une programmation originale.

Vous pourrez vivre des moments d’émotions exceptionnels !

theatre.moliere@ville-marignane.fr +33 4 42 10 14 50

