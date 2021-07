Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Fête nationale du 14 juillet Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Fête nationale du 14 juillet Val-Cenis, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Val-Cenis. Fête nationale du 14 juillet 2021-07-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-14 23:00:00 23:00:00 Termignon Place de la Vanoise

Val-Cenis Savoie Programme spécial 14 juillet :

14h maquillage, jeux en bois, château gonflable

14h manège à propulsion « les bestiaire alpin » théâtre de la toupine

18h spectacle famille « french coin coin circus »

21h concert « faut qu’çà guinche »

23h feu d’artifice info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Val-Cenis Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Cenis Adresse Termignon Place de la Vanoise Ville Val-Cenis lieuville 45.27638#6.81703