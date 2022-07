Fête nationale du 14 Juillet Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Orne Sablons sur Huisne Au parc des Sports et Loisirs La Ballastière à Condé sur Huisne :

A partir de 19h30 restauration sur place organisée par l’AFC.

Vers 22 heures retraite aux flambeaux avec Condé Music.

