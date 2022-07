Fête nationale du 14 Juillet La Réole, 14 juillet 2022, La Réole.

Fête nationale du 14 Juillet

Esplanade des Quais La Réole Gironde

2022-07-14 16:00:00 – 2022-07-14

Cette année, en collaboration avec Anim'Réolais et la Ville de La Réole, l'Amicale des Sapeurs Pompiers de La Réole organise une après-midi de festivités autour des pompiers. Nous serons présents sur l'esplanade des quais de La Réole le 14 juillet à partir de 16h. Nous y ferons des démonstrations de secours routier et de secours nautique, nous exposerons certains véhicules, nous sensibiliserons le public aux gestes qui sauvent, au volontariat, aux JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers), et ferons participer les enfants à un « parcours pompiers » à l'issue duquel ils pourront revêtir un vrai casque de pompier, une veste et les parents pourront prendre en photo leurs enfants. Buvette ouverte à partir de 16h.

