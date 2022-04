FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Défilé des chars en partant de la Prée pour arriver à La Tara vers 22h30/23h pour assister au feu d’artifice.

Bar et petite restauration à La Tara.

Fête du 14 juillet organisée par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Venez participer au défilé des chars, concert, feu d'artifice et bal !

Bar et petite restauration à La Tara.

Fête du 14 juillet organisée par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. La Plaine-sur-Mer

