La Ville de Deauville célèbre la Fête Nationale du 14 juillet par un grand feu d’artifice sur la plage à partir de 23h15.

Attention : une partie du front de mer sera fermée à la circulation et au stationnement, le 14 juillet de 17h à 4 h du matin :

– Boulevard Cornuché, entre la rue Fossorier et la rue Edmond Blanc

– Sur une partie du parking des lais de mer. Les parkings situés à l’arrière du jardin des lais de mer resteront accessibles.

A noter : les véhicules devront quitter leur stationnement au plus tard à 18h.

Sur la plage, les locations de parasols fermeront exceptionnellement à 17h.

Des essais de sonorisation pourront perturber l’après-midi.

