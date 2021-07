Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Fête Nationale du 14 Juillet Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Fête Nationale du 14 Juillet Capvern, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Capvern. Fête Nationale du 14 Juillet 2021-07-14 18:00:00 – 2021-07-14 23:00:00 Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Fête Nationale du 14 juillet qui sera célébrée par un feu d’artifice.

Au programme :

18h Apéritif et assiette composée.

19h Programme à venir.

22h45 feu d’artifice. +33 7 86 28 51 46 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

