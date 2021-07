Boé Boé Boé, Lot-et-Garonne Fête nationale du 14 juillet Boé Boé Catégories d’évènement: Boé

Lot-et-Garonne

Fête nationale du 14 juillet Boé, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Boé. Fête nationale du 14 juillet 2021-07-14 19:00:00 – 2021-07-14 02:00:00 Saint-Pierre de Gaubert Place Morillon

Boé Lot-et-Garonne Boé Fête nationale avec repas et soirée dansante. Fête nationale avec repas et soirée dansante. +33 5 53 48 10 82 Fête nationale avec repas et soirée dansante. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Boé, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Boé Adresse Saint-Pierre de Gaubert Place Morillon Ville Boé lieuville 44.16284#0.67001