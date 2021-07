Fête Nationale du 14 juillet Arcachon, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Arcachon.

Fête Nationale du 14 juillet 2021-07-14 11:00:00 – 2021-07-14

Arcachon Gironde

Cérémonie officielle, suivie du défilé aérien et des troupes de la Base Aérienne 120 de Cazaux, des effectifs terrestres et nautiques de la Compagnie de Gendarmerie d’Arcachon et de l’Air, de la Police Nationale et Municipale, des Sapeurs-Pompiers d’Arcachon accompagnés en musique par l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon.

Le feu d’artifice n’aura pas lieu cette année.

+33 5 57 72 06 95

dernière mise à jour : 2021-07-08 par