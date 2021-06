Fête nationale du 14 juillet – Abbeville Abbeville, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Abbeville.

Fête nationale du 14 juillet – Abbeville 2021-07-13 – 2021-07-14

Abbeville Somme

Mardi 13 juillet (à partir de 16h)

Au jardin d’Emonville

Un coin lecture et détente sera mis en place par les Médiathèques et les Archives de la bibliothèque patrimoniale, des tours de poney au tarif de 2 € avec la Société Hippique d’Abbeville seront proposés.

Vous pourrez aussi profiter d’une déambulation « guinguette » alliant musique et arts de rue avec Les Mains Goch’, et de jeux picards mis à disposition. Sans oublier un espace d’ateliers manuels et créatifs (tout public), un espace motricité pour les 6-11 ans et un espace avec des jeux au sol comme un Jeu de l’oie géant (tout public).

À 22h venez participer à la retraite aux flambeaux !

Une distribution de lampions est prévue à l’entrée du jardin d’Emonville, pour un départ en

direction de la place de la Marne où le feu d’artifice sera tiré.

Parking place Clémenceau

Venez profiter en famille d’une restauration sur place avec le Taxi gourmand(gaufres, crêpes..), le Chalet gourmand (barbes à papa, croustillons, crêpes, gaufres…) et la friterie Ta la Frite, de trampolines gratuits pour les enfants et

d’une ambiance musicale allant de la musette aux tubes des années 80 orchestrée par Guillaume Pruvost et son musicien.

Jardins du Carmel

Dans une ambiance bucolique, vous pourrez vous restaurer sur place avec la nature a du goût, profiter d’une douce animation musicale, vous essayer à des jeux picards et immortaliser cet instant grâce à une borne à Selfie à disposition.

Mercredi 14 juillet (à partir de 10h)

Place Max Lejeune

10h20 : départ du défilé

Abbeville plage :

12h : pique-nique géant, jeux pour tous.

17h : concert des Rockagenaires.

+33 3 22 25 43 43 http://www.abbeville.fr/

