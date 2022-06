Fête Nationale du 14 juillet à Pau Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

2022-07-14 19:00:00 – 2022-07-14 00:30:00

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 19h, cérémonie militaire place Clemenceau.

De 21h à 22h30, place Royale bal populaire avec Le Petit orchestre de St-Cyprien.

22h45, feu d’artifice musical sur le boulevard des Pyrénées.

+33 5 59 27 27 08

