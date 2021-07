Laon Laon Aisne, Laon Fête Nationale du 14-Juillet à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne Laon Au programme cette année pour le 14-Juillet à Laon, le défilé militaire à 10h30 (au départ de la Place du 8-mai-45 en ville basse), puis en soirée aura lieu la retraite aux flambeaux de la place du 8 mai 1945 jusqu’au stade Levindrey dès 20h30, d’où vous pourrez observer le feu d’artifice qui sera tiré vers 23h ! +33 3 23 22 30 30 http://www.laon.fr/ Au programme cette année pour le 14-Juillet à Laon, le défilé militaire à 10h30 (au départ de la Place du 8-mai-45 en ville basse), puis en soirée aura lieu la retraite aux flambeaux de la place du 8 mai 1945 jusqu’au stade Levindrey dès 20h30, d’où vous pourrez observer le feu d’artifice qui sera tiré vers 23h ! Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-01 par SIM Picardie – OT du Pays de Laon

