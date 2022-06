Fête nationale du 14 juillet à Bressuire Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: 79300

Bressuire

Fête nationale du 14 juillet à Bressuire Bressuire, 14 juillet 2022, Bressuire. Fête nationale du 14 juillet à Bressuire Bressuire

2022-07-14 – 2022-07-14

Bressuire 79300 Une belle fête populaire aux abords du château de Bressuire.

Au programme:

• VIDE GRENIER de 7 h à 18 h – 1,50 € le mètre

Véhicule sur place – Sans réservation

Inscription sur place

• RANDONNEE PEDESTRE départ prairie du château – 2 €/pers.

9 kms – Inscriptions dès 8 h, départ 8 h 30

15 kms – Inscriptions dès 8 h 15, départ 8 h 45

• BAR – SNACK en permanence avec le COB 79

• Danses orientales LES CAMBEAUDIERAS

• Close up magiciens CIE CARTE BLANCHE

• Rodéo rugby mécanique

• FEU D’ARTIFICE à 23h, Ville de Bressuire

• DJ ATK EVENTS jusqu’à 1h Une belle fête populaire aux abords du château de Bressuire.

Au programme:

• VIDE GRENIER de 7 h à 18 h – 1,50 € le mètre

Véhicule sur place – Sans réservation

Inscription sur place

• RANDONNEE PEDESTRE départ prairie du château – 2 €/pers.

9 kms – Inscriptions dès 8 h, départ 8 h 30

15 kms – Inscriptions dès 8 h 15, départ 8 h 45

• BAR – SNACK en permanence avec le COB 79

• Danses orientales LES CAMBEAUDIERAS

• Close up magiciens CIE CARTE BLANCHE

• Rodéo rugby mécanique

• FEU D’ARTIFICE à 23h, Ville de Bressuire

• DJ ATK EVENTS jusqu’à 1h +33 5 49 81 23 45 Une belle fête populaire aux abords du château de Bressuire.

Au programme:

• VIDE GRENIER de 7 h à 18 h – 1,50 € le mètre

Véhicule sur place – Sans réservation

Inscription sur place

• RANDONNEE PEDESTRE départ prairie du château – 2 €/pers.

9 kms – Inscriptions dès 8 h, départ 8 h 30

15 kms – Inscriptions dès 8 h 15, départ 8 h 45

• BAR – SNACK en permanence avec le COB 79

• Danses orientales LES CAMBEAUDIERAS

• Close up magiciens CIE CARTE BLANCHE

• Rodéo rugby mécanique

• FEU D’ARTIFICE à 23h, Ville de Bressuire

• DJ ATK EVENTS jusqu’à 1h ville-bressuire

Bressuire

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 79300, Bressuire Autres Lieu Bressuire Adresse Ville Bressuire lieuville Bressuire Departement 79300

Bressuire Bressuire 79300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Fête nationale du 14 juillet à Bressuire Bressuire 2022-07-14 was last modified: by Fête nationale du 14 juillet à Bressuire Bressuire Bressuire 14 juillet 2022 79300 Bressuire

Bressuire 79300