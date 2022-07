FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

2022-07-14 – 2022-07-14 FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET – 17h Bénediction des cavaliers : Ferrade de taurillons en piste. Spectacle gratuit. Arènes de Portiragnes-Plage

-18h30 Défilés des » Minettes de Roujan » aux arènes

