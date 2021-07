Bouchet Bouchet Bouchet, Drôme Fête Nationale du 13 Juillet Bouchet Bouchet Catégories d’évènement: Bouchet

Drôme

Fête Nationale du 13 Juillet Bouchet, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bouchet. Fête Nationale du 13 Juillet 2021-07-13 – 2021-07-13

Bouchet Drôme EUR 25 25 19h : Apéritif Musical

20h30 : Repas MECHOUÏ

Soirée Dansante animée par PACIFIC SPECTACLE.

Organisé par les Associations : ABC – ACCA – JUMELAGE de Bouchet. a_raspail@hotmail.fr +33 6 12 27 11 65 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

