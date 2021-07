Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges FÊTE NATIONALE DU 13 JUILLET 2021 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Animation musicale. Buvette tenue par les Sapeurs Pompiers de Bellefontaine-Plombières et petite restauration tenue par l’ASP à partir de 19h. Animation musicale par DJ C’dric. Feux d’artifice à 22h30 offert par la commune de Plombières-Les-Bains. +33 3 29 66 60 09 Mairie de Plombières-les-Bains dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT REMIREMONT

Lieu Plombières-les-Bains