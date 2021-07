Dry Dry Dry, Loiret Fête nationale Dry Dry Catégories d’évènement: Dry

Loiret

Fête nationale Dry, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Dry. Fête nationale 2021-07-14 19:00:00 – 2021-07-14 00:00:00

A l'occasion de la fête nationale, la commune de Dry vous donne rendez-vous pour ses feux d'artifice le soir du 14 juillet.

Emerveillez-vous devant les feux d'artifice de Dry ! +33 2 38 45 71 07 https://mairie-dry.fr/fr/

Le Café de la Paix vous propose pour le diner un délicieux menu (sur réservation seulement au 02 38 45 90 70) ! Vous pourrez déguster un verre de punch accompagné de petit salé grillé, de frites et d’une salade, et pour le dessert un vacherin framboise / vanille. Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-01 par

