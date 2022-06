Fête nationale des Moulins Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: 13410

Lambesc

Fête nationale des Moulins Moulin de Bertoire 6 avenue Léo Lagrange Lambesc

2022-06-26

2022-06-26 – 2022-06-26 Moulin de Bertoire 6 avenue Léo Lagrange

Lambesc 13410 Au programme de cette journée :

– Visite commentée du Moulin de Bertoire

– Animation « Du blé à la farine, jusqu’au pain : machines et outils anciens »,

– Tournage sur bois

– Fabrication de cordages

Le Moulin à vent de Bertoire vous ouvre ses portes à l'occasion de la Fête nationale des Moulins. Visites et animations pour petits et grands rythmeront la journée.

– Jeux en bois Moulin de Bertoire 6 avenue Léo Lagrange Lambesc

