Fête Nationale Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Fête Nationale Decize, 13 juillet 2022, Decize. Fête Nationale

Place du Champ de Foire Decize Nièvre

2022-07-13 – 2022-07-14 Decize

Nièvre EUR Mercredi 13 juillet

De 16h00 à minuit : Fête foraine – Attractions, manèges et jeux de fête foraine. Jeudi 14 juillet

De 19h30 à 22h00 : Pique-nique républicain accompagné de l’accordéoniste Gilles Pichard

A partir de 22h45 : Feux d’artifice en musique

De 23h00 à 1h00 : Animation musicale et dansante avec Carpe Diem tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/ Mercredi 13 juillet

De 16h00 à minuit : Fête foraine – Attractions, manèges et jeux de fête foraine. Jeudi 14 juillet

De 19h30 à 22h00 : Pique-nique républicain accompagné de l’accordéoniste Gilles Pichard

A partir de 22h45 : Feux d’artifice en musique

De 23h00 à 1h00 : Animation musicale et dansante avec Carpe Diem Decize

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse Place du Champ de Foire Decize Nièvre Ville Decize lieuville Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Fête Nationale Decize 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale Decize Decize 13 juillet 2022 Place du Champ de Foire Decize Nièvre

Decize Nièvre