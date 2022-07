Fête Nationale de Saint-Pierred’Aurillac Saint-Pierre-d’Aurillac Saint-Pierre-d'Aurillac Catégories d’évènement: Gironde

Halle des bords de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde

Gironde Saint-Pierre-d’Aurillac 6 6 EUR A partir de 16H : animations sportives venez jouer en famille ou entre amis.

A partir de 19H repas convivial avec au menu :poulet yassa, écrasé de pommes de terre, panna cotta aux fruits exotiques.

Réservation obligatoire

