L'Aigle, Orne Fête Nationale de la Ville de L'Aigle

Orne

Fête Nationale de la Ville de L’Aigle L’Aigle, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, L'Aigle. Fête Nationale de la Ville de L’Aigle 2021-07-13 21:30:00 – 2021-07-13 23:30:00

L’Aigle Orne L’Aigle Mardi 13 juillet dès 21h30, assistez aux festivités de la Fête Nationale de la Ville de L’Aigle ! Dès 21h30 sur la place Boislandry :

*Batucada « Quai de Scène » – percussions traditionnelles du Brésil

*Distribution de lampions (quantité limité)

22h15 : Départ vers le site du Grû

22h00 au site du Grû

*Orchestre Ortet – répertoire guinguette

23h00 au site du Grû

*Feu d’artifice

23h15 au site du Grû

dernière mise à jour : 2021-07-06

