Fête Nationale de Blasimon Blasimon Blasimon Catégories d’évènement: Blasimon

Gironde

Fête Nationale de Blasimon Blasimon, 13 juillet 2022, Blasimon. Fête Nationale de Blasimon

Blasimon Gironde

2022-07-13 20:00:00 – 2022-07-13 Blasimon

Gironde Blasimon Le village s’anime pour une soirée exceptionnelle. Partagez un moment de convivialité autour d’un marché gourmand suivi du traditionnel feu d’artifice qui sera tiré à partir de 23h. Le village s’anime pour une soirée exceptionnelle. Partagez un moment de convivialité autour d’un marché gourmand suivi du traditionnel feu d’artifice qui sera tiré à partir de 23h. Le village s’anime pour une soirée exceptionnelle. Partagez un moment de convivialité autour d’un marché gourmand suivi du traditionnel feu d’artifice qui sera tiré à partir de 23h. feu

Blasimon

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Blasimon, Gironde Autres Lieu Blasimon Adresse Blasimon Gironde Ville Blasimon lieuville Blasimon Departement Gironde

Blasimon Blasimon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blasimon/

Fête Nationale de Blasimon Blasimon 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale de Blasimon Blasimon Blasimon 13 juillet 2022 Blasimon Gironde

Blasimon Gironde