Fête nationale d’Appoigny Appoigny, 16 juillet 2022, Appoigny.

Fête nationale d’Appoigny

Devant la collégiale Appoigny Yonne

2022-07-16 – 2022-07-16

Appoigny

Yonne

Appoigny

Au programme :

– Barbecue et buvette avec le comité des fêtes

– Hot-dog, glaces, dessert et mojito proposés par ADE FABRIK

– A 21 h, soirée « discothèque » en plein air animée par Patrick Latour et ses amis DJ invités pour ses 40 ans de carrière !

– A 21 h 30 : lâcher de ballons pour les enfants.

Dress code = bleu / blanc / rouge.

+33 3 86 53 24 22

