Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Fête Nationale Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Fête Nationale Coulonges-sur-l’Autize, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Fête Nationale 2021-07-13 – 2021-07-13

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize A partir de 19h00 : lancement des festivités – Place du Château.

– Animation musicale avec le trio Blue Velvet

– Restauration et buvette

– 21h30 : Distribution des lampions pour les enfants

– 22h00 : Retraite aux flambeaux animée par la formation « Come Sua » de la compagnie Taptapo Sambalek

– 23h00: Feu d’artifice – stade du parc

– 23h30 : Bal populaire par Sono Atlantis.

Manifestation gratuite.

Merci de respecter les gestes barrières.

Organisée par la municipalité. +33 5 49 06 10 72 A partir de 19h00 : lancement des festivités – Place du Château.

