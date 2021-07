Fête Nationale Coulmiers, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Coulmiers.

Fête Nationale 2021-07-13 16:00:00 20:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 00:00:00

Coulmiers Loiret Coulmiers

Dès 20h ouverture un apéritif et un repas est prévu (inscription obligatoire avant le 7 juillet). Vous pourrez prendre des forces avant la retraite aux flambeaux avec le feu d’artifice et le bal populaire !

Le lendemain à partir de 16 heures, plusieurs animations et jeux sont prévus.

Partagez un moment de convivialité durant les festivités des 13 et 14 juillet !

c.fetes.coulmiers@gmail.com http://mairiecoulmiers.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-29 par